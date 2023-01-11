Британская разведка считает, что рф перебрасывает в беларусь авиацию для учений, а не для наступления

Детали

Разведчики напоминают, что 8 января 2023 года министерство обороны беларуси сообщило о проведении в стране с 16 января по 1 февраля 2023 года совместных российско-белорусских тактических летных учений. По состоянию на 8 января авиакорректировщики зафиксировали прибытие всего 12 вертолетов поддержки Ми-8 и ударных вертолетов Ми-24 и Ка-52. Самолеты приземлились на авиабазе Мачулищи под Минском, некоторые из них были с пометкой "Z", сообщают в МО Британии.

Цитата

"Новое размещение российской авиации в беларуси, вероятно, является настоящими учениями, а не подготовкой к каким-либо дополнительным наступательным операциям против Украины. Несмотря на то, что россия имеет большое количество войск в беларуси, они в основном задействованы в учениях. Вряд ли они станут надежной наступательной силой", - говорится в сообщении.

Напомним

Спикер ГПСУ Андрей Демченко 10 января сообщил, что пока не фиксируется создание мощной ударной группировки, которой бы враг мог осуществить вторжение на Украину из беларуси.