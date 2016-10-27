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Росія передала Нідерландам нові матеріали у справі MH17

Росія передала Нідерландам нові матеріали у справі MH17

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН.  РФ передала, 26 жовтня, нідерландським слідчим нові матеріали щодо катастрофи рейса MH17 компанії "Малайзійські авіалінії". Про це депутатам національного парламенту повідомив міністр безпеки і юстиції Нідерландів Ард ван дер Стер повідомляє DW, передає УНН.

Зазначається, що РФ надала відсутні радіолокаційні дані. Прокуратура Нідерландів вивчить нові відомості і, можливо, долучить їх до справи про катастрофу рейсу MH17

За інформацією нідерландської телекомпанії NOS, котра наводить слова міністра безпеки, йдеться про радіолокаційні знімки.

Ард ван дер Стер повідомив, що прокуратура Нідерландів прийме рішення, чи можуть надані матеріали використовуватися для кримінального розслідування, і чи містяться в них раніше обіцяні знімки.

Нагадаємо, що спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) оприлюднила результати дослідження, згідно з якими стверджується, що Boeing був збитий з підконтрольної ополченцям території. В останньому технічному звіті Ради безпеки Нідерландів експерти дійшли висновку, що MH17 збили із зенітно-ракетного комплекс “Бук”.

Російська сторона ж, виказала свою засмученість у зв’язку з низькою, на їх думку, якістю міжнародного розслідування катастрофи.

Варто згадати, що літак компанії Malaysia Airlines рейсу MH17 розбився на сході України 17 липня 2014 року. В авіакатастрофі загинули усі 298 людей, які перебували на борту.

Як повідомляв УНН, привезений з Росії “Бук” після збиття МН17 було повернено до РФ.

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