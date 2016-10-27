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Россия передала Нидерландам новые материалы по делу MH17

Россия передала Нидерландам новые материалы по делу MH17

Киев • УНН

 • 9818 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. РФ передала, 26 октября, нидерландским следователям новые материалы по катастрофе рейса MH17 компании "Малазийские авиалинии". Об этом депутатам национального парламента сообщил министр безопасности и юстиции Нидерландов Ард ван дер Стер сообщает DW, передает УНН.

Отмечается, что РФ предоставила отсутствующие радиолокационные данные. Прокуратура Нидерландов изучит новые сведения и, возможно, приобщит их к делу о катастрофе рейса MH17.

По информации нидерландской телекомпании NOS, которая приводит слова министра безопасности, речь идет о радиолокационных снимках.

Ард ван дер Стер сообщил, что прокуратура Нидерландов примет решение, могут ли предоставленные материалы использоваться для уголовного расследования, и содержащиеся в них ранее обещанные снимки.

Напомним, что общая следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) обнародовала результаты исследования, согласно которым утверждается, что Boeing был сбит с подконтрольной ополченцам территории. В последнем техническом отчете Совета безопасности Нидерландов эксперты пришли к выводу, что MH17 сбили с зенитно-ракетного комплекса "Бук".

Российская сторона же, выразила свое недовольство в связи с низким, по их мнению, качеством международного расследования катастрофы.

Стоит вспомнить, что самолет компании Malaysia Airlines рейса MH17 разбился на востоке Украины 17 июля 2014. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту.

Как сообщал УНН, привезенный из России "Бук" после сбивания МН17 было возвращено в РФ.

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