Росія вислала п'ять співробітників Посольства Польщі: Варшава говорить про "адекватну відповідь"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ Російської Федерації оголосило “persona non grata” п’ятьох співробітників Посольства Республіки Польща в РФ. Варшава у відповідь заявила, що залишає за собою право “адекватно відреагувати” на таке рішення, передає УНН.

Деталі

Так, все почалося минулого тижня. Тоді Польща оголосила персонами нон грата трьох російських дипломатів за “порушення дипломатичного статусу і діяльності на шкоду Польщі”.

Сьогодні, в МЗС РФ був викликаний посол Польщі в Москві, якому російські дипломати за висилку своїх колег з Польщі висловили протест.

“У відповідь на провокаційні дії Польщі щодо висилки російських дипломатів, виходячи з принципу взаємності, Міністерство оголосило „persona non grata“ п’ятьох співробітників Посольства Республіки Польща в Російській Федерації. Їм належить покинути територію Російської Федерації до кінця доби 15 травня 2021 року”, — заявили сьогодні в МЗС РФ за підсумками візиту посла.

З відповіддю через кілька годин виступило вже зовнішньополітичне відомство Польщі.

Зокрема, зазначається що рішення російської сторони — це “ще один приклад агресивної політики і навмисний жест, спрямований на загострення відносин зі своїми сусідами і усім міжнародним співтовариством”.

“У ситуації, що склалася ми залишаємо за собою право адекватно відреагувати на рішення МЗС Росії”, — повідомили в польському міністерстві.

Що було раніше

Раніше сьогодні МЗС Латвії повідомило про висилку одного російського дипломата в знак солідарності з Чехією. Литва в свою чергу оголосила про висилку двох російських дипломатів.

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