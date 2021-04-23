Росія вислала п'ять співробітників Посольства Польщі: Варшава говорить про "адекватну відповідь"

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Так, все почалося минулого тижня. Тоді Польща оголосила персонами нон грата трьох російських дипломатів за “порушення дипломатичного статусу і діяльності на шкоду Польщі”.



Сьогодні, в МЗС РФ був викликаний посол Польщі в Москві, якому російські дипломати за висилку своїх колег з Польщі висловили протест.

“У відповідь на провокаційні дії Польщі щодо висилки російських дипломатів, виходячи з принципу взаємності, Міністерство оголосило „persona non grata“ п’ятьох співробітників Посольства Республіки Польща в Російській Федерації. Їм належить покинути територію Російської Федерації до кінця доби 15 травня 2021 року”, — заявили сьогодні в МЗС РФ за підсумками візиту посла.



З відповіддю через кілька годин виступило вже зовнішньополітичне відомство Польщі.

Зокрема, зазначається що рішення російської сторони — це “ще один приклад агресивної політики і навмисний жест, спрямований на загострення відносин зі своїми сусідами і усім міжнародним співтовариством”.

“У ситуації, що склалася ми залишаємо за собою право адекватно відреагувати на рішення МЗС Росії”, — повідомили в польському міністерстві.



Що було раніше

Раніше сьогодні МЗС Латвії повідомило про висилку одного російського дипломата в знак солідарності з Чехією. Литва в свою чергу оголосила про висилку двох російських дипломатів.