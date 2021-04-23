Латвія і Литва оголосили про висилку декількох російських дипломатів

КИЇВ. 23 квітня. УНН. МЗС Латвії повідомив про висилку одного російського дипломата в знак солідарності з Чехією. Литва в свою чергу оголосила про висилку двох російських дипломатів. Про це пише УНН з посиланням на МЗС Латвії та Литви.