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Латвія і Литва оголосили про висилку декількох російських дипломатів

Латвія і Литва оголосили про висилку декількох російських дипломатів

Київ • УНН

 • 36886 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. МЗС Латвії повідомив про висилку одного російського дипломата в знак солідарності з Чехією. Литва в свою чергу оголосила про висилку двох російських дипломатів. Про це пише УНН з посиланням на МЗС Латвії та Литви.

Цитата

"На знак солідарності з нашими чеськими союзниками та через порушення Віденської конвенції Латвія вирішила вислати російського дипломата. Латвія не буде терпіти підривної діяльності на своєму ґрунті або своїх партнерів та союзників", - написав глава латвійського МЗС Едгар Рінкевічс в Twitter.

Деталі

Так, міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевічс прийняв рішення оголосити одного російського дипломата персоною нон грата.

У повідомленні зовнішньополітичного відомства Литви говориться, що Вільнюс прийняв рішення вислати двох співробітників російського посольства.

"Сьогодні, 23 квітня, Міністерство закордонних справ Литви викликало представника Посольства Росії в Литві та вручило йому дипломатичну ноту, в якій оголосило двох співробітників посольства персонами нон грата, оскільки вони здійснювали діяльність, несумісну з їхнім дипломатичним статусом та надання їм семи днів для виїзду з Литви... Рішення було прийнято у тісній координації з нашими латвійськими та естонськими партнерами", - йдеться в повідомленні.

In solidarity with our Czech allies and due to the violations of Vienna Convention Latvia has decided to expel a Russian diplomat. Latvia will not tolerate subversive activities on its soil or that of its partners and allies

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 23, 2021

Ārlietu ministrs @edgarsrinkevics nosaka Krievijas vēstniecības diplomātu par Latvijai nevēlamu personu

https://t.co/1R7B4ktEkD

— Ārlietu ministrija (@Arlietas) April 23, 2021

Контекст

17 квітня Чехія оголосила про висилку 18 російських дипломатів. Влада країни заявила, що російські розвідники могли бути причетні до диверсії на складі боєприпасів під Врбетіце.

Паралельно з цим чеська поліція оголосила в розшук двох росіян, яких раніше Великобританія звинувачувала в отруєнні Скрипалів, - Олександра Петрова і Руслана Бошірова.

Пізніше Прага вирішила скоротити загальну чисельність співробітників російського посольства і оголосила про висилку 63 дипломатів.

Москва звинувачення відкинула і прийняла відповідні заходи - в РФ персонами нон грата були оголошені 20 чеських дипломатів.

Прага закликала партнерів по ЄС і НАТО висилати російських дипломатів на знак солідарності.

Доповнення

Пізніше стало відомо, що Україна повністю підтримала відповідне рішення чеського уряду. Рішення чеського уряду підтримала і низка європейських держав, зокрема, Велика Британія.

Окрім того, Словаччина висилає трьох дипломатів Росії на знак солідарності з Чехією. Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер 22 квітня заявив, що російські дипломати повинні покинути країну протягом семи днів.

Естонія висилає російського дипломата в знак солідарності з Чехією. Про це в п'ятницю, 23 квітня, йдеться в заяві естонського МЗС.

Москва висловила протест естонській стороні через "необгрунтоване оголошення персоною нон грата" російського дипломата в Талліні, заявила на брифінгу представник МЗС Росії Марія Захарова. Вона оголосила про висилку з Росії одного з дипломатів естонського диппредставництва.

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