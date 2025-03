Латвия и Литва объявили о высылке нескольких российских дипломатов

Цитата

"В знак солидарности с нашими чешскими союзниками и из-за нарушения Венской конвенции Латвия решила выслать российского дипломата. Латвия не будет терпеть подрывной деятельности на своей почве или своих партнеров и союзников", - написал глава латвийского МИД Эдгар Ринкевичс в Twitter.

Детали

Так, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс принял решение объявить одного российского дипломата персоной нон грата.

В сообщении внешнеполитического ведомства Литвы говорится, что Вильнюс принял решение выслать двух сотрудников российского посольства.

"Сегодня, 23 апреля, Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя Посольства России в Литве и вручило ему дипломатическую ноту, в которой объявило двух сотрудников посольства персонами нон грата, поскольку они осуществляли деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом и предоставления им семи дней для выезда из Литвы... Решение было принято в тесной координации с нашими латвийскими и эстонскими партнерами", - говорится в сообщении.

"В знак солидарности с нашими чешскими союзниками и из-за нарушения Венской конвенции Латвия решила выслать российского дипломата. Латвия не будет терпеть подрывной деятельности на своей почве или своих партнеров и союзников"

Контекст

17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов. Власти страны заявили, что российские разведчики могли быть причастны к диверсии на складе боеприпасов под Врбетице.

Параллельно с этим чешская полиция объявила в розыск двух россиян, которых ранее Великобритания обвиняла в отравлении Скрипалей, - Александра Петрова и Руслана Боширова.

Позже Прага решила сократить общую численность сотрудников российского посольства и объявила о высылке 63 дипломатов.

Москва обвинения отвергла и приняла соответствующие меры - в РФ персонами нон грата были объявлены 20 чешских дипломатов.

Прага призвала партнеров по ЕС и НАТО высылать российских дипломатов в знак солидарности.

Дополнение

Позже стало известно, что Украина полностью поддержала соответствующее решение чешского правительства. Решение чешского правительства поддержали и ряд европейских государств, в частности, Великобритания.

Кроме того, Словакия высылает трех дипломатов России в знак солидарности с Чехией. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер 22 апреля заявил, что российские дипломаты должны покинуть страну в течение семи дней.

Эстония высылает российского дипломата в знак солидарности с Чехией. Об этом в пятницу, 23 апреля, говорится в заявлении эстонского МИД.

Москва выразила протест эстонской стороне за "необоснованное объявление персоной нон грата" российского дипломата в Таллине, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. Она объявила о высылке из России одного из дипломатов эстонского диппредставительства.