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Россия выслала пять сотрудников посольства Польши: Варшава говорит о "адекватном ответе"

Россия выслала пять сотрудников посольства Польши: Варшава говорит о "адекватном ответе"

Киев  •  УНН

 • 19556 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило “persona non grata” пятерых сотрудников Посольства Республики Польша в РФ. Варшава в ответ заявила, что оставляет за собой право “адекватно отреагировать” на такое решение, передает УНН.

Детали

Так, все началось на прошлой неделе. Тогда Польша объявила персонами нон грата трех российских дипломатов за “нарушение дипломатического статуса и деятельности в ущерб Польши”.

Сегодня, в МИД РФ был вызван посол Польши в Москве, которому российские дипломаты за высылку своих коллег из Польши выразили протест.

“В качестве ответной меры на провокационные действия Польши по высылке российских дипломатов, исходя из принципа взаимности, Министерство объявило „persona non grata“ пятерых сотрудников Посольства Республики Польша в Российской Федерации. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до исхода дня 15 мая 2021 года”, — заявили сегодня в МИД РФ по итогам визита посла.

С ответом спустя несколько часов выступило уже внешнеполитическое ведомство Польши.

В частности, отмечается что решение российской стороны — это “еще один пример агрессивной политики и преднамеренный жест, направленный на обострение отношений со своими соседями и всем международным сообществом”.

“В сложившейся ситуации мы оставляем за собой право адекватно отреагировать на решение МИД России”, — сообщили в польском министерстве.

Что было ранее

Ранее сегодня МИД Латвии сообщил о высылке одного российского дипломата в знак солидарности с Чехией. Литва в свою очередь объявила о высылке двух российских дипломатов.

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