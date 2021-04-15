Польща оголосила персоною нон ґрата трьох російських дипломатів

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Польща оголосила персонами нон грата трьох російських дипломатів за "порушення дипломатичного статусу і діяльність на шкоду Польщі". Про це пише УНН з посиланням пресслужбу МЗС Польщі.

Деталі

Зазначається, що 15 квітня МЗС викликало посла РФ та вручило йому ноту про оголошення персонами нон грата трьох співробітників посольства РФ у Варшаві.

"Підставою для рішення стало порушення дипломатичного статусу та здійснення зазначеними особами діяльності на шкоду Республіці Польща", - йдеться у повідомленні.

Також, Польща висловлює повну солідарність із рішеннями США від 15 квітня, що стосуються її політики щодо Росії.
"Рішення, які спільно ухвалюються та погоджуються союзниками, є найкращою відповіддю на ворожі дії, до яких вдається Російська Федерація".

Нагадаємо

У четвер влада США оголосила про нові санкції проти Росії.

Санкції США торкнулися й російського держборгу, також під обмеження підпали 16 компаній і 16 фізичних осіб.

Також санкції були введені проти 5 фізичних і 3-х юридичних осіб, пов'язаних з Кримом.

ЄС і НАТО підтримали американські санкції.

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