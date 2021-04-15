У НАТО підтримали санкції США проти Росії

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"Союзники по НАТО підтримують США і висловлюють їм свою солідарність у зв'язку з оголошенням 15 квітня про заходи у відповідь на дестабілізуючу діяльність Росії. Держави-члени НАТО приймають індивідуальні та колективні заходи для зміцнення колективної безпеки Альянсу", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що Росія продовжує демонструвати стійку модель дестабілізуючої поведінки, включаючи порушення суверенітету і територіальної цілісності України і Грузії, а також постійне порушення, невиконання та обхід численних міжнародних зобов'язань, включаючи Будапештський меморандум.

"Союзники продовжуватимуть працювати в тісній співпраці з метою протидії діям Росії, які становлять загрозу євроатлантичній безпеці. Ми закликаємо Росію негайно припинити свою дестабілізуючу поведінку і виконувати свої міжнародні зобов'язання, як це роблять союзники, включаючи існуючі угоди і зобов'язання в галузі контролю над озброєннями, роззброєння і нерозповсюдження. Ми також закликаємо Росію припинити свої провокації і негайно знизити напруженість на кордонах України та в незаконно анексованому Криму", - йдеться в заяві.

У НАТО відзначили, що залишаються відкритими для періодичного і значимого діалогу, а також для конструктивних відносин з Росією, коли дії Росії зроблять це можливим.

"Ми шкодуємо, що Росія продовжує ігнорувати запрошення НАТО на початку 2020 року провести засідання Ради Росія-НАТО", - заявили в Брюсселі.

Додамо

Раніше в цей день стало відомо, що президент США Джо Байден підписав указ про введення санкцій проти Росії. Обмеження були введені проти 32 юридичних і фізичних осіб з Росії, які, здійснювали спроби вплинути на президентські вибори в США в 2020 році, а також інші акти дезінформації і втручання.

Сполучені Штати заборонили своїм компаніям безпосередньо купувати російські боргові зобов'язання, випущені ЦБ, Фондом національного добробуту або Мінфіном РФ після 14 червня 2021 року. Також санкції були введені проти восьми фізичних і юридичних осіб, пов'язаних з Кримом.