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Польша объявила персоной нон грата трех российских дипломатов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. Польша объявила персонами нон грата трех российских дипломатов за "нарушение дипломатического статуса и деятельности в ущерб Польши". Об этом пишет УНН со ссылкой пресс-службу МИД Польши.

Детали

Отмечается, что 15 апреля МИД вызвало посла РФ и вручило ему ноту об объявлении персонами нон грата трех сотрудников посольства РФ в Варшаве.

"Основанием для решения стало нарушение дипломатического статуса и осуществления указанными лицами деятельности в ущерб Республике Польша", - говорится в сообщении.

Также, Польша выражает полную солидарность с решениями США от 15 апреля, касающиеся ее политики в отношении России.

"Решение, совместно принимаются и согласовываются союзниками, что является лучшим ответом на враждебные действия, к которым прибегает Российская Федерация".

Напомним

В четверг власти США объявили о новых санкциях против России.

Санкции США коснулись и российского госдолга, также под ограничения попали 16 компаний и 16 физических лиц.

Также санкции были введены против 5 физических и 3-х юридических лиц, связанных с Крымом.

ЕС и НАТО поддержали американские санкции.

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