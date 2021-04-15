Польша объявила персоной нон грата трех российских дипломатов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Польша объявила персонами нон грата трех российских дипломатов за "нарушение дипломатического статуса и деятельности в ущерб Польши". Об этом пишет УНН со ссылкой пресс-службу МИД Польши.
Детали
Отмечается, что 15 апреля МИД вызвало посла РФ и вручило ему ноту об объявлении персонами нон грата трех сотрудников посольства РФ в Варшаве.
"Основанием для решения стало нарушение дипломатического статуса и осуществления указанными лицами деятельности в ущерб Республике Польша", - говорится в сообщении.
Также, Польша выражает полную солидарность с решениями США от 15 апреля, касающиеся ее политики в отношении России.
"Решение, совместно принимаются и согласовываются союзниками, что является лучшим ответом на враждебные действия, к которым прибегает Российская Федерация".
Напомним
В четверг власти США объявили о новых санкциях против России.
Санкции США коснулись и российского госдолга, также под ограничения попали 16 компаний и 16 физических лиц.
Также санкции были введены против 5 физических и 3-х юридических лиц, связанных с Крымом.
ЕС и НАТО поддержали американские санкции.