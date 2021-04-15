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ЄС підтримав санкції США проти Росії

ЄС підтримав санкції США проти Росії

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Країни Європейського союзу солідарні з США, які ввели нові санкції проти Росії. Про це говориться в заяві глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, передає УНН.

Цитата

"Європейський Союз та його держави-члени висловлюють солідарність зі Сполученими Штатами щодо впливу зловмисних кібер-дій, зокрема кібероперацій SolarWinds, яка, за оцінкою Сполучених Штатів, була проведена Російською Федерацією", - йдеться в заяві Борреля.

Деталі

Боррель заявляє, що ЄС поділяє стурбованість партнерів з приводу збільшення кількості зловмисних кібер-дій і, зокрема, стривожені недавнім збільшенням активності, що зачіпає безпеку і цілісність продуктів і послуг інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), які можуть мати системні наслідки і завдають значної шкоди нашому суспільству, безпеці і економіці.

"Європейський Союз та його держави-члени продовжують працювати над створенням Програми дій з розвитку відповідальної поведінки держави в кіберпросторі в рамках Організації Об'єднаних Націй, грунтуючись на роботі груп урядових експертів ООН в цій галузі...", - зазначив Боррель.

Доповнення

Країни-члени НАТО підтримують оголошені США "заходи реагування" щодо Росії.

Раніше в цей день стало відомо, що президент США Джо Байден підписав указ про введення санкцій проти Росії. Обмеження були введені проти 32 юридичних і фізичних осіб з Росії, які здійснювали спроби вплинути на президентські вибори в США в 2020 році, а також інші акти дезінформації і втручання.

Сполучені Штати заборонили своїм компаніям безпосередньо купувати російські боргові зобов'язання, випущені ЦБ, Фондом національного добробуту або Мінфіном РФ після 14 червня 2021 року. Також санкції були введені проти восьми фізичних і юридичних осіб, пов'язаних з Кримом.

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