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ЄС поддержал санкции США против России

ЄС поддержал санкции США против России

Киев  •  УНН

 • 21650 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Страны Европейского союза солидарны с США, которые ввели новые санкции против России. Об этом говориться в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, передает УНН.

Цитата

“Европейский Союз и его государства-члены выражают солидарность с Соединенными Штатами в отношении воздействия злонамеренных кибер-действий, в частности кибероперации SolarWinds, которая, по оценке Соединенных Штатов, была проведена Российской Федерацией”, — говорится в заявлении Борреля.

Детали

Боррель заявляет, что ЕС разделяет обеспокоенность партнеров по поводу увеличения числа злонамеренных кибер-действий и, в частности, встревожены недавним увеличением активности, затрагивающей безопасность и целостность продуктов и услуг информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), которые могут иметь системные последствия и наносят значительный ущерб нашему обществу, безопасности и экономике.

“Европейский Союз и его государства-члены продолжают работать над созданием Программы действий по развитию ответственного поведения государства в киберпространстве в рамках Организации Объединенных Наций, основываясь на работе групп правительственных экспертов ООН в этой области... ”, — отметил Боррель.

Дополнение

Страны-члены НАТО поддерживают объявленые США “меры реагирования” в отношении России.

Ранее в этот день стало известно, что президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России. Ограничения были введены против 32 юридических и физических лиц из России, которые осуществляли попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие акты дезинформации и вмешательства.

Соединенные Штаты запретили своим компаниям непосредственно покупать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ после 14 июня 2021 года. Также санкции были введены против восьми физических и юридических лиц, связанных с Крымом.

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