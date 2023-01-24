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росія оголосила американський Фонд Сахарова "небажаним"

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Російська влада внесла в "чорний список" фонд імені Андрія Сахарова, що базується в США, фізика-диссидента пізньої радянської епохи, відомого своєю підтримкою ядерного роззброєння, міжнародного співробітництва та прав людини, передає УНН з посланням на росЗМІ.

росія оголосила американський Фонд Сахарова "небажаним"

Деталі

У зв'язку з "вивченням матеріалів, що надійшли", повідомили в Генпрокуратурі, Фонд Андрія Сахарова в США внесений до списку іноземних і міжнародних неурядових організацій, діяльність яких "визнана небажаною" на території росії.

Причиною, за якою фонд опинився в реєстрі "небажаних організацій", за версією Генпрокуратури, стало те, що "його діяльність становить загрозу основ конституційного ладу та безпеки російської федерації".

Доповнення

Життя та спадщина Сахарова викликали безліч премій та ініціатив. Він був одним із засновників російської правозахисної організації "Меморіал", яка минулого року отримала Нобелівську премію, борючись із владою, яка намагалася заволодіти її архівом документів про історичні та сучасні державні репресії.

Сахаров помер у Москві у грудні 1989 року у віці 68 років.

Американська некомерційна організація "Фонд Андрія Сахарова" заснована у 1989 році, її мета - "зберегти спадщину радянського фізика та правозахисника Андрія Сахарова". Організація пов'язана з російськими Фондом Сахарова та "Сахаровським центром", литовською та бостонською організаціями з вивчення спадщини Сахарова, а також берлінським "Сахаров-центрумом".

У росії її "небажаним" організаціям заборонено вести діяльність. За це може загрожувати як адміністративне, так і кримінальне переслідування. Нині у переліку "небажаних" близько 70 організацій.

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