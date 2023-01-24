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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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россия объявила американский Фонд Сахарова "нежелательным"

Киев • УНН

 • 903603 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Российские власти внесли в "черный список" базирующийся в США фонд имени Андрея Сахарова, физика-диссидента поздней советской эпохи, известного своей поддержкой ядерного разоружения, международного сотрудничества и прав человека, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

россия объявила американский Фонд Сахарова "нежелательным"

Детали

В связи с "изучением поступивших материалов", сообщили в Генпрокуратуре, Фонд Андрея Сахарова в США внесен в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых "признана нежелательной" на территории россии.

Причиной, по которой фонд оказался в реестре "нежелательных организаций", по версии Генпрокуратуры, стало то, что "его деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности российской федерации".

Дополнение

Жизнь и наследие Сахарова вызвали множество премий и инициатив. Он был одним из основателей российской правозащитной организации "Мемориал", которая в прошлом году получила Нобелевскую премию за борьбу с властями, пытавшимися завладеть ее архивом документов об исторических и современных государственных репрессиях.

Сахаров умер в Москве в декабре 1989 года в возрасте 68 лет.

Американская некоммерческая организация "Фонд Андрея Сахарова" основана в 1989 году, ее цель - "сохранить наследие советского физика и правозащитника Андрея Сахарова". Организация связана с российскими Фондом Сахарова и "Сахаровским центром", литовской и бостонской организациями по изучению наследия Сахарова, а также берлинским "Сахаров-центрумом".

В россии ее "нежелательным" организациям запрещено вести деятельность. За это может грозить как административное, так и уголовное преследование. В настоящее время в перечне "нежелательных" около 70 организаций.

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