Росія не визнає рішення арбітражу в Гаазі щодо втрат "Нафтогазу" в Криму

“Російська Федерація у відповідному розгляді не брала участі та не визнає часткове рішення у зв’язку з відсутністю в арбітражу юрисдикції на розгляд позову НАК „Нафтогаз“ та інших до Російської Федерації”, — йдеться в повідомленні прес-служби.

У повідомленні наголошується, що мін’юст Росії “вживатиме всіх необхідних заходів для забезпечення представлення та захисту інтересів РФ” з огляду на ухвалу цього арбітражного рішення.

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Раніше про позитивне для “Нафтогазу” рішення Третейського суду в Гаазі повідомив голова НАКу Андрій Коболєв. За його словами, компанії вдалося довести, що юрисдикція трибуналу поширюється на цей випадок, а також, що Росія винна у втраті “Нафтогазом України” активів у Криму. Вартість втрачених від анексії Криму активів компанія оцінює в суму до п’яти мільярдів доларів США, зазначив Коболєв.

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Нагадаємо, арбітражне провадження за позовом “Нафтогазу” проти Російської Федерації через незаконну експропріацію майна у Криму було розпочато 17 жовтня 2016 року. Справа розглядається при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі.