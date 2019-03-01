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Гаазький суд прийняв рішення щодо компенсації "Нафтогазу" за Крим з боку РФ

Гаазький суд прийняв рішення щодо компенсації "Нафтогазу" за Крим з боку РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Гаазький арбітражний суд прийняв рішення на користь НАК "Нафтогаз Україна" у справі щодо необхідності компенсувати збитки компанії по втраті активів у Криму через анексію півострова з боку Росії. Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Рішення є позитивним. Ми змогли довести в трибуналі факт того, що, по-перше, юрисдикція цього трибуналу по захисту інвестицій розповсюджується на цей випадок. Друге – ми змогли довести, що Росія як держава винна у втраті наших активів і має за це відповідати, тобто надати НАК компенсації. Ми приблизно оцінюємо суму в 5 млрд доларів США, але остаточне рішення щодо суми буде предметом наступного слухання, яке ми очікуємо в кінці цього року", - зазначив Коболєв.

За його словами, НАК отримав рішення Арбітражного суду в м. Гаазі щодо позову до "Газпрому" про втрачені в Криму вчора пізно ввечері.

При цьому він додав, що, за прогнозами НАКу, остаточне рішення щодо суми компенсації суд Гааги прийме на початку наступного року.

Нагадаємо, "Нафтогаз України" розраховує через Стокгольмський арбітраж отримати від Росії 5 млрд доларів за активи, експропрійовані в Криму після анексії півострову.

НАК “Нафтогаз України” закуповує послуги юридичних радників за переговорною процедурою для супроводження судових процесів проти Російської Федерації у 2019 році.

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