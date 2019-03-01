Гаагский суд принял решение о компенсации "Нафтогазу" за Крым со стороны РФ

"Решение является положительным. Мы смогли доказать в трибунале факт того, что, во-первых, юрисдикция этого трибунала по защите инвестиций распространяется на этот случай. Второе - мы смогли доказать, что Россия как государство должна в потере наших активов и должжна за это отвечать, то есть предоставить НАК компенсации. Мы примерно оцениваем сумму в 5 млрд долларов США, но окончательное решение по сумме будет предметом следующего слушания, которое мы ожидаем в конце этого года", - отметил Коболев.



По его словам, НАК получил решение Арбитражного суда г. Гааге по иску к "Газпрому" о потерянных в Крыму вчера поздно вечером.



При этом он добавил, что, по прогнозам НАКа, окончательное решение по сумме компенсации суд Гааги примет в начале следующего года.



Напомним, "Нафтогаз Украины" рассчитывает через Стокгольмский арбитраж получить от России 5 млрд долларов за активы, экспроприированые в Крыму после аннексии полуострова.



НАК "Нафтогаз Украины" закупает услуги юридических советников по переговорной процедурой для сопровождения судебных процессов против Российской Федерации в 2019 году.