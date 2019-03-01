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Гаагский суд принял решение о компенсации "Нафтогазу" за Крым со стороны РФ

Гаагский суд принял решение о компенсации "Нафтогазу" за Крым со стороны РФ

Киев  •  УНН

 • 16784 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Гаагский арбитражный суд принял решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по делу о необходимости компенсировать убытки компании по потере активов в Крыму из-за аннексии полуострова со стороны России. Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Решение является положительным. Мы смогли доказать в трибунале факт того, что, во-первых, юрисдикция этого трибунала по защите инвестиций распространяется на этот случай. Второе - мы смогли доказать, что Россия как государство должна в потере наших активов и должжна за это отвечать, то есть предоставить НАК компенсации. Мы примерно оцениваем сумму в 5 млрд долларов США, но окончательное решение по сумме будет предметом следующего слушания, которое мы ожидаем в конце этого года", - отметил Коболев.

По его словам, НАК получил решение Арбитражного суда г. Гааге по иску к "Газпрому" о потерянных в Крыму вчера поздно вечером.

При этом он добавил, что, по прогнозам НАКа, окончательное решение по сумме компенсации суд Гааги примет в начале следующего года.

Напомним, "Нафтогаз Украины" рассчитывает через Стокгольмский арбитраж получить от России 5 млрд долларов за активы, экспроприированые в Крыму после аннексии полуострова.

НАК "Нафтогаз Украины" закупает услуги юридических советников по переговорной процедурой для сопровождения судебных процессов против Российской Федерации в 2019 году.

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