"Нафтогаз" очікує за рік отримати від РФ 5 млрд доларів компенсації за Крим

"Ми приблизно оцінюємо суму в 5 млрд доларів США, але остаточне рішення щодо суми буде предметом наступного слухання, яке ми очікуємо в кінці цього року…Максимум це буде початок наступного року", - зазначив Коболєв.



За його словами, процес оцінки втрачених активів займе у арбітражного суду значний проміжок часу. Як пояснив голова правління НАКу, рішення по аналогічних справах у цьому суді посувались на кілька місяців без жодних пояснень, тож і в цьому випадку остаточне рішення може з'явитись вже наступного року.



При цьому він додав, що з РФ заздалегідь планувала захоплення Криму, оскільки до анексії здійснювала спроби юридичного оформлення "націоналізації" активів НАКу нібито з боку кримської влади.



Нагадаємо, "Нафтогаз України" розраховує через Стокгольмський арбітраж отримати від Росії 5 млрд доларів за активи, експропрійовані в Криму після анексії півострову.



НАК “Нафтогаз України” закуповує послуги юридичних радників за переговорною процедурою для супроводження судових процесів проти Російської Федерації у 2019 році.