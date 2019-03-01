"Нафтогаз" ожидает за год получить от РФ 5 млрд долларов компенсации за Крым

"Мы примерно оцениваем сумму в 5 млрд долларов США, но окончательное решение по сумме будет предметом следующего слушания, которое мы ожидаем в конце этого года ... Максимум это будет начало следующего года", - отметил Коболев.



По его словам, процесс оценки утраченных активов займет в арбитражном суде значительный промежуток времени. Как пояснил председатель правления НАКа, решения по аналогичным делам в этом суде двигались на несколько месяцев без всяких объяснений, поэтому и в этом случае окончательное решение может появиться уже в следующем году.



При этом он добавил, что с РФ заранее планировала захват Крыма, поскольку к аннексии предпринимала попытки юридического оформления "национализации" активов НАК якобы со стороны крымской власти.



Напомним, "Нафтогаз Украины" рассчитывает через Стокгольмский арбитраж получить от России 5 млрд долларов за активы, экспроприированы в Крыму после аннексии полуострова.



НАК "Нафтогаз Украины" закупает услуги юридических советников по переговорной процедурой для сопровождения судебных процессов против Российской Федерации в 2019 году.