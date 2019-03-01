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"Нафтогаз" ожидает за год получить от РФ 5 млрд долларов компенсации за Крым

"Нафтогаз" ожидает за год получить от РФ 5 млрд долларов компенсации за Крым

Киев  •  УНН

 • 10489 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" ожидает в начале следующего года получить от РФ 5 млрд долларов компенсации за потерянные активы в Крыму. Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Мы примерно оцениваем сумму в 5 млрд долларов США, но окончательное решение по сумме будет предметом следующего слушания, которое мы ожидаем в конце этого года ... Максимум это будет начало следующего года", - отметил Коболев.

По его словам, процесс оценки утраченных активов займет в арбитражном суде значительный промежуток времени. Как пояснил председатель правления НАКа, решения по аналогичным делам в этом суде двигались на несколько месяцев без всяких объяснений, поэтому и в этом случае окончательное решение может появиться уже в следующем году.

При этом он добавил, что с РФ заранее планировала захват Крыма, поскольку к аннексии предпринимала попытки юридического оформления "национализации" активов НАК якобы со стороны крымской власти.

Напомним, "Нафтогаз Украины" рассчитывает через Стокгольмский арбитраж получить от России 5 млрд долларов за активы, экспроприированы в Крыму после аннексии полуострова.

НАК "Нафтогаз Украины" закупает услуги юридических советников по переговорной процедурой для сопровождения судебных процессов против Российской Федерации в 2019 году.

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