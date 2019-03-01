Контракт між Коболєвим і "Нафтогазом": рішення ще не ухвалено
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Наглядова рада НАК "Нафтогаз Україна" юридично не оформила рішення про продовження контракту із нинішнім головою правління після 22 березня. Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Технічно контракт зі мною не продовжено. Було рішення наглядової ради, що це треба зробити. Ситуація наразі виглядає таким чином, що, прикриваючись спробою врегулювати мою зарплатню, уряд де-факто прийняв рішення про припинення мого діючого контракту з 22 березня", - зазначив Коболєв.
За його словами, згідно з законом про акціонерне товариство, умови контракту з головою наглядової ради, включно з можливістю його припинення, є виключно повноваженням наглядової ради.
"Це означає, що тільки вони (члени наглядової ради – ред.) мають право визначати це питання. Це ставить під питання легітимність того рішення (уряду – ред.), яке було прийнято", - додав Коболєв.
При цьому, він додав, що питання його зарплатні використовується політиками "як червона ганчірка", тому, щоби прибрати це питання з порядку денного, він прийняв рішення до кінця року перераховувати всі зароблені кошти на благочинність.
"Я сподіваюсь, що вирішенням цього конфлікту буде відтермінування питання щонайменше до кінця політичного сезону виборів ", - додав він.
Нагадаємо, контракт з правлінням НАК "Нафтогаз України" припинить свою дію з 22 березня 2019 року, після чого буде укладений новий – який передбачатиме нові "нормальні" зарплати для керівництва компанії.
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що уряд не ухвалював рішень про укладання нового контракту із головою наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим.