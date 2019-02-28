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Уряд не ухвалював рішень про новий контракт із Коболєвим

Уряд не ухвалював рішень про новий контракт із Коболєвим

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Уряд не ухвалював рішень про укладання нового контракту із головою наглядової ради НАК “Нафтогаз України” Андрієм Коболєвим. Про це повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман у Тwitter, передає УНН.

“22 березня спливає дія 5-річного контракту з менеджментом „Нафтогазу“ і його буде завершено — на тих умовах, які були 5 років. В уряді, як у акціонера, є питання щодо розміру винагород менеджменту компанії. Ми звернулися до Наглядової ради. Жодних рішень про укладання нового контракту уряд не ухвалював”, — зазначив Гройсман.

У той же час в прес-службі НАКу УНН повідомили, що наглядова рада вирішили продовжити контракт із Коболєвим, про що компанія повідомила прем’єр-міністра офіційним листом. “Поки що не отримували відповіді”, — зазначили в прес-службі “Нафтогазу”.

Нагадаємо, 16 січня на засіданні уряду прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що контракт з правлінням НАК “Нафтогаз України” припинить свою дію з 22 березня 2019 року, після чого буде укладений новий — який передбачатиме нові “нормальні” зарплати для керівництва компанії.

22 березня спливає дія 5-річного контракту з менеджментом "Нафтогазу" і його буде завершено – на тих умовах, які були 5 років.

— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 28 февраля 2019 г.

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