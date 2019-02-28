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Правительство не принимало решений о новом контракте с Коболевым

Правительство не принимало решений о новом контракте с Коболевым

Киев  •  УНН

 • 12494 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Правительство не принимало решений о заключении нового контракта с председателем наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в Тwitter, передает УНН.

"22 марта истекает действие 5-летнего контракта с менеджментом "Нафтогаза" и будет завершен - на тех условиях, которые были 5 лет. В правительстве, как у акционера, вопрос о размере вознаграждений менеджмента компании. Мы обратились в Наблюдательный совет. Никаких решений о заключении нового контракта правительство не принимало", - отметил Гройсман.

В то же время в пресс-службе НАК УНН сообщили, что наблюдательный совет решили продлить контракт с Коболевым, о чем компания сообщила премьер-министру официальным письмом. "Пока не получали ответа", - отметили в пресс-службе "Нафтогаза".

Напомним, 16 января на заседании правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что контракт с правлением НАК "Нафтогаз Украины" прекратит свое действие с 22 марта 2019, после чего будет заключен новый - предусматривающий новые "нормальные" зарплаты для руководства компании.

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