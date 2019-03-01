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Контракт между Коболевым и "Нафтогазом": решение еще не принято

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 марта. УНН. Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" юридически не оформил решение о продлении контракта с нынешним главой правления после 22 марта. Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Технически контракт со мной не продлен. Было решение наблюдательного совета, что это надо сделать. Ситуация сейчас выглядит таким образом, что, прикрываясь попыткой урегулировать мою зарплату, правительство де-факто приняло решение о прекращении моего действующего контракта с 22 марта", - отметил Коболев.

По его словам, согласно закону об акционерном обществе, условия контракта с главой наблюдательного совета, включая возможность его прекращения, является исключительно полномочием наблюдательного совета.

"Это означает, что только они (члены наблюдательного совета - ред.) имеют право определять этот вопрос. Это ставит под вопрос легитимность того решения (правительства - ред.), которое было принято", - добавил Коболев.

При этом, он добавил, что вопрос его зарплаты используется политиками "как красная тряпка", поэтому, чтобы убрать этот вопрос с повестки дня, он принял решение до конца года перечислять все заработанные средства на благотворительность.

"Я надеюсь, что решением этого конфликта будет отсрочка вопроса как минимум до конца политического сезона выборов", - добавил он.

Напомним, контракт с правлением НАК "Нафтогаз Украины" прекратит свое действие с 22 марта 2019 года, после чего будет заключен новый - предусматривающий новые "нормальные" зарплаты для руководства компании.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что правительство не принимало решений о заключении нового контракта с главой наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболев.

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