Россия не признает решение арбитража в Гааге по потерям "Нафтогаза" в Крыму

“Российская Федерация в соответствующем рассмотрении не участвовала и не признает частичное решение в связи с отсутствием в арбитража юрисдикции на рассмотрение иска НАК „Нафтогаз“ и других в Российской Федерации”, — говорится в сообщении пресс-службы.

В сообщении отмечается, что Минюст России “будет принимать все необходимые меры для обеспечения представления и защиты интересов РФ” учитывая решение этого арбитражного решения.

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Ранее о положительное для “Нафтогаза” решение Третейского суда в Гааге сообщил глава НАКа Андрей Коболев. По его словам, компании удалось доказать, что юрисдикция трибунала распространяется на этот случай, а также, что Россия виновна в потере “Нафтогазом Украины” активов в Крыму. Стоимость утраченных от аннексии Крыма активов компания оценивает в сумму до пяти миллиардов долларов США, отметил Коболев.

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Напомним, арбитражное производство по иску “Нафтогаза” против Российской Федерации за незаконной экспроприации имущества в Крыму было начато 17 октября 2016. Дело рассматривается при Постоянной палате Третейского суда в Гааге.