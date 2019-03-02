Россия не признает решение арбитража в Гааге по потерям "Нафтогаза" в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Министерство юстиции РФ сообщил, что Россия не признает решение Третейского суда в Гааге о признании вины РФ в потере НАК “Нафтогаз Украины” своих активов в Крыму после аннексии полуострова Россией. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщили в пресс-службе российского ведомства, передает УНН со ссылкой на DW.
“Российская Федерация в соответствующем рассмотрении не участвовала и не признает частичное решение в связи с отсутствием в арбитража юрисдикции на рассмотрение иска НАК „Нафтогаз“ и других в Российской Федерации”, — говорится в сообщении пресс-службы.
В сообщении отмечается, что Минюст России “будет принимать все необходимые меры для обеспечения представления и защиты интересов РФ” учитывая решение этого арбитражного решения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Нафтогаз” вернется к вопросу размещения евробондов после выборов
Ранее о положительное для “Нафтогаза” решение Третейского суда в Гааге сообщил глава НАКа Андрей Коболев. По его словам, компании удалось доказать, что юрисдикция трибунала распространяется на этот случай, а также, что Россия виновна в потере “Нафтогазом Украины” активов в Крыму. Стоимость утраченных от аннексии Крыма активов компания оценивает в сумму до пяти миллиардов долларов США, отметил Коболев.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Контракт между Коболевым и “Нафтогазом”: решение еще не принято
Напомним, арбитражное производство по иску “Нафтогаза” против Российской Федерации за незаконной экспроприации имущества в Крыму было начато 17 октября 2016. Дело рассматривается при Постоянной палате Третейского суда в Гааге.