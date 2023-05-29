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росія наростила кількість носіїв "Калібрів" у Чорному морі

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. росія вивела у Чорне море вже два кораблі-носії крилатих ракет "Калібр". Про це повідомив речник ОК "Південь" Владислав Назаров у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Ворог продовжує нарощувати присутність ракетоносіїв в Чорному морі. Станом на 08:30 вже 2 малих ракетних кораблі несуть бойове чергування. Загальний залп - до 16 "Калібрів", - написав Назаров.

Нагадаємо

Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що російські окупанти не застосовували під час нічної атаки на Україну крилаті ракети "Калібр", але на ранок ворог вивів такий ракетоносій.

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