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19:26 • 39832 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 101348 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 105603 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 105972 просмотра

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13 марта, 13:25 • 100748 просмотра

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13 марта, 10:29 • 91896 просмотра

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13 марта, 06:36 • 109601 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россия нарастила количество носителей "Калибров" в Черном море

россия нарастила количество носителей "Калибров" в Черном море

Киев • УНН

 • 293900 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. россия вывела в Черное море уже два корабля-носителя крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщил представитель ОК "Юг" Владислав Назаров в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Враг продолжает наращивать присутствие ракетоносителей в Черном море. По состоянию на 08:30 уже 2 малых ракетных корабля несут боевое дежурство. Общий залп - до 16 "Калибров", - написал Назаров.

Напомним

Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что российские оккупанты не применяли во время ночной атаки на Украину крылатые ракеты "Калибр", но на утро враг вывел такой ракетоноситель.

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