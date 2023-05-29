россия нарастила количество носителей "Калибров" в Черном море

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"Враг продолжает наращивать присутствие ракетоносителей в Черном море. По состоянию на 08:30 уже 2 малых ракетных корабля несут боевое дежурство. Общий залп - до 16 "Калибров", - написал Назаров.

Напомним

Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что российские оккупанты не применяли во время ночной атаки на Украину крылатые ракеты "Калибр", но на утро враг вывел такой ракетоноситель.