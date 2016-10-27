Росія направила до окупованого Донбасу 57-ий конвой з "гуманітарною допомогою"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. МНС Росії направило до Донецька та Луганська 57-му автоколону з гуманітарною допомогою для Донбасу, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
“О 04.00, 27 жовтня, більше 40 автомобілів з гуманітарною допомогою вийшли з Донського рятувального центру МНС в селищі Ковалівка Ростовській області в сторону українсько-російського кордону. Вони везуть понад 400 тонн гуманітарних вантажів,” — йдеться в повідомленні.
Також додається, що вони везуть понад 400 тонн вантажів. Основна частина яких — це продукти харчування та медикаменти.
Зазначається, що колона пройде на два пункти пропуску “Донецьк” і “Матвєєв Курган”, де в установленому порядку всі автомобілі пройдуть митні та прикордонні процедури.
Як повідомляв УНН, 22 вересня, так звана гуманітарна колона МНС Росії для Донбасу перетнула українсько-російський кордон. Для порівняння, тоді більше 60 автомобілів з “гуманітарним” вантажем прибуло на територію окупованого Донбасу загальною масою понад 600 тонн.