Россия направила в оккупированный Донбасс пятьдесят седьмой конвой с "гуманитарной помощью"

"В 04.00, 27 октября, более 40 автомобилей с гуманитарной помощью вышли из Донского спасательного центра МЧС в поселке Ковалевка Ростовской области в сторону российско-украинской границы. Они везут более 400 тонн гуманитарных грузов ", - говорится в сообщении.

Также добавляется, что они везут более 400 тонн грузов. Основная часть которых - это продукты питания и медикаменты.

Отмечается, что колонна пройдет на два пункта пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган", где в установленном порядке все автомобили пройдут таможенные и пограничные процедуры.

Как сообщал УНН, 22 сентября, так называемая гуманитарная колонна МЧС России для Донбасса пересекла российско-украинскую границу. Для сравнения, тогда более 60 автомобилей с "гуманитарным" грузом прибыло на территорию оккупированного Донбасса общей массой более 600 тонн.