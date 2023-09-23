Росія намагається ламати суверенітет інших шляхом маніпуляцій енергоресурсами – Зеленський

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Зеленський наголосив, що Росія намагається ламати суверенітет інших шляхом своїх маніпуляцій енергоресурсами. Всіма енергоресурсами. Тому що більше народів будуть вільними від російських енергоресурсів, то швидше енергія у світі знову стане лише енергією – лише ресурсом, а не зброєю проти суверенітетів.

Доповнення

Також Зеленський повідомив, що на переговорах із Джастіном Трюдо обговорили канадську ініціативу для G7 посилити роботу для конфіскації російських активів.

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«Кошти, які Росія та її поплічники витрачають на війну, мають бути спрямовані на справедливу компенсацію збитків, завданих війною й терором», — наголосив Зеленський.

Він додав, що активної та глобальної роботи потребує також справедливе притягнення Росії до відповідальності за сам злочин агресії та за абсолютно всі злочини – наслідки агресії: від кожної смерті через війну до всіх фактів депортації українців.

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«Я закликаю вас, Канадо, поширювати своє вміння бути лідерами й на інші країни, особливо в цьому питанні – щодо справедливості, щодо засудження за агресію, щодо компенсації збитків за агресію, щодо того, аби агресор відчув, якою сильною є справедливість», — додав глава держави.