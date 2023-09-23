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Росія намагається ламати суверенітет інших шляхом маніпуляцій енергоресурсами – Зеленський

Росія намагається ламати суверенітет інших шляхом маніпуляцій енергоресурсами – Зеленський

Київ • УНН

 • 100693 перегляди

КИЇВ. 23 вересня. УНН. Російська атомна галузь служить і московській політичній експансії. Росія використовує атомні технології та будівництво атомних станцій – як газ і нафту – для політичних атак проти суверенітету інших націй. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час виступу на урочистому засіданні парламенту Канади, передає УНН.

Деталі

Зеленський наголосив, що Росія намагається ламати суверенітет інших шляхом своїх маніпуляцій енергоресурсами. Всіма енергоресурсами. Тому що більше народів будуть вільними від російських енергоресурсів, то швидше енергія у світі знову стане лише енергією – лише ресурсом, а не зброєю проти суверенітетів.

Доповнення

Також Зеленський повідомив, що на переговорах із Джастіном Трюдо обговорили канадську ініціативу для G7 посилити роботу для конфіскації російських активів.

Цитата

«Кошти, які Росія та її поплічники витрачають на війну, мають бути спрямовані на справедливу компенсацію збитків, завданих війною й терором», — наголосив Зеленський.

Він додав, що активної та глобальної роботи потребує також справедливе притягнення Росії до відповідальності за сам злочин агресії та за абсолютно всі злочини – наслідки агресії: від кожної смерті через війну до всіх фактів депортації українців.

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«Я закликаю вас, Канадо, поширювати своє вміння бути лідерами й на інші країни, особливо в цьому питанні – щодо справедливості, щодо засудження за агресію, щодо компенсації збитків за агресію, щодо того, аби агресор відчув, якою сильною є справедливість», — додав глава держави.

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