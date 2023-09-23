Россия пытается ломать суверенитет других путем манипуляций энергоресурсами - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Российская атомная отрасль служит и московской политической экспансии. Россия использует атомные технологии и строительство атомных станций – как газ и нефть – для политических атак против суверенитета других наций. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время выступления на торжественном заседании парламента Канады, передает УНН.
Детали
Зеленский отметил, что Россия пытается ломать суверенитет других путем своих манипуляций энергоресурсами. Всеми энергоресурсами. Потому что чем больше народов будут свободными от российских энергоресурсов, тем быстрее энергия в мире снова станет только энергией – только ресурсом, а не оружием против суверенитетов.
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Также Зеленский сообщил, что на переговорах с Джастином Трюдо обсудили канадскую инициативу для G7 усилить работу для конфискации российских активов.
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«Средства, которые Россия и ее приспешники тратят на войну, должны быть направлены на справедливую компенсацию ущерба, нанесенного войной и террором», — подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что активной и глобальной работы требует также справедливое привлечение России к ответственности за само преступление агрессии и за абсолютно все преступления – последствия агрессии: от каждой смерти из-за войны до всех фактов депортации украинцев.
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«Я призываю вас, Канада, распространять свое умение быть лидерами и на другие страны, особенно в этом вопросе – по справедливости, по осуждению за агрессию, по компенсации ущерба за агрессию, по тому, чтобы агрессор почувствовал, какой сильной является справедливость», — добавил глава государства.