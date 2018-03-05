Росія намагатиметься продовжити дестабілізацію на Закарпатті - Клімкін

КИЇВ. 5 березня. УНН. Російська Федерація намагається дестабілізувати ситуацію в Закарпатті і продовжить такі дії надалі, але Україна жорстко цьому протистоятиме. Про це сьогодні сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні, передає УНН.