Росія намагатиметься продовжити дестабілізацію на Закарпатті - Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Російська Федерація намагається дестабілізувати ситуацію в Закарпатті і продовжить такі дії надалі, але Україна жорстко цьому протистоятиме. Про це сьогодні сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні, передає УНН.
“Саме Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Закарпатті, де маємо угорську громаду. Зараз вже прекрасно зрозуміло, що організатор всіх цих подій зник до Придністров’я, де є повний стовідсотковий контроль російського ФСБ”, — наголосив він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Обидва напади на Товариство угорської культури в Ужгороді розкрито
І тому, зазначив Клімкін, всі ті, хто “намагається говорити про начебто якісь антиугорські прояви або навіть антиугорську кампанію — мають звертатися безпосередньо до Москви і до центрального офісу ФСБ”.
“Упевнений, що Москва буде намагатися і надалі дестабілізувати ситуацію там. Маємо послідовно цьому протидіяти. І з цією метою ведемо постійну дискусію в реальному часі і з нашою СБУ, і МВС. Домовилися про зміцнення нашої присутності там”, — зауважив міністр.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Організатором підпалу Товариства угорської культури Закарпаття є мешканець Придністров′я
Клімкін підкреслив, що Україна не дасть дестабілізувати ситуацію на Закарпатті, і не дозволить загрожувати громадянам України угорського походження.