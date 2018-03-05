Россия будет пытаться продолжить дестабилизацию на Закарпатье - Климкин

"Именно Россия пытается дестабилизировать ситуацию на Закарпатье, где есть венгерская община. Сейчас уже прекрасно понятно, что организатор всех этих событий исчез в Приднестровье, где есть полный стопроцентный контроль российского ФСБ", - подчеркнул он.

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И поэтому, отметил Климкин, все те, кто "пытается говорить о якобы каких-то антивенгерских проявлениях или даже антивенгерской кампании - должны обращаться непосредственно в Москву и в центральный офис ФСБ".

"Уверен, что Москва будет пытаться и в дальнейшем дестабилизировать ситуацию там. Должны последовательно этому противодействовать. И с этой целью ведем постоянную дискуссию в реальном времени и с нашей СБУ, и МВД. Договорились об укреплении нашего присутствия там", - отметил министр.

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Климкин подчеркнул, что Украина не даст дестабилизировать ситуацию на Закарпатье, и не позволит угрожать гражданам Украины венгерского происхождения.