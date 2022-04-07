росія може спробувати знищити Одесу так само, як Маріуполь – Зеленський

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“Базові речі вашої історії, вашого національного самосприйняття пов’язані з українською землею. Свобода або смерть. Ці слова відображають зараз не тільки нашу боротьбу проти спроби Росії підкорити Україну. Це частина вашої ідентичності, яка походить з нашої одеси, ще одного південного міста України, яке Росія може спробувати знищити так само, як Маріуполь”, - сказав Зеленський.

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Він нагадав, що, коли міністр закордонних справ Греції минулого тижня був в Одесі, місто переживало наслідки чергового ракетного обстрілу.

“Сьогодні в Одесі немає пострілів. Але чому? Тільки тому, що наші Збройні сили стримують російські атаки і відкидають варварські російські війська від їхнього давнього, погодженого російським керівництвом, напрямку наступу на Одесу”, - заявив глава держави.

Нагадаємо

Вранці 3 квітня військові рф завдали ракетних ударів по території нафтопереробного заводу та нафтосховищ в Одесі.