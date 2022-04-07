россия может попытаться уничтожить Одессу так же, как Мариуполь – Зеленский

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“Базовые вещи вашей истории, вашего национального самовосприятия связаны с украинской землей. Свобода или смерть. Эти слова отражают сейчас не только нашу борьбу против попытки россии покорить Украину. Это часть вашей идентичности, которая происходит из нашей Одессы, еще одного южного города Украины, который россия может попытаться уничтожить так же, как Мариуполь”, - сказал Зеленский.

Детали

Он напомнил, что когда министр иностранных дел Греции на прошлой неделе был в Одессе, город переживал последствия очередного ракетного обстрела.

“Сегодня в Одессе нет выстрелов. Но почему? Только потому, что наши Вооруженные силы сдерживают российские атаки и отвергают варварские российские войска от их давнего, согласованного российским руководством, направления наступления на Одессу”, - заявил глава государства.

Напомним

Утром 3 апреля военные рф нанесли ракетные удары по территории нефтеперерабатывающего завода и нефтехранилищ в Одессе.