"росія має відчути повну ціну своєї агресії": Зеленський виступив на Весняних зборах МВФ та Світового банку
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський виступив на Третьому круглому столі на рівні міністрів підтримки України під час Весняних зборів МВФ та Світового банку, і наголосив, що росія "має відчути повну ціну своєї агресії". Він додав, що тисячі об'єктів в Україні було зруйновано внаслідок російської агресії і закликав стягнути з держави-терориста компенсації за завдані збитки, передає УНН.
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"Україна обов'язково переможе, це лише питання часу, держава зла не повинна мати жодного шансу... Метою терориста завжди є зламати життя. Якщо не заподіяти шкоді, це зробить сильним кожного агресора, який ненавидить життя, незалежно від того чи діє він як держава, як росія, чи як терористична група, як на відео (зі стратою українського бійця, - ред.) - будь-якому агресору завжди подобається, коли він руйнує. Ці руїни доведеться відновлювати десятиліттями. Тисячі й тисячі об'єктів в Україні наразі зруйновано", - сказав Зеленський.
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Президент зауважив, що завдяки міжнародним партнерам більша частина витрат на "підтримку нормального життя та забезпечення" цього року буде покрита. Однак, додав він, основні потреби у будівництва залишаються відкритими - "це ЖКГ, енергетика, транспорт, соціально-гуманітарна сфера, комунальне обслуговування".
Зеленський розповів, що відвідав прифронтові райони та міста, які знаходяться на кордоні з росією.
"Мені боляче бачити міста і села, знищені терором, я це відчуваю, бо вони мої. Тому те, що мені вперше спало на думку, як боротися з тероризмом - це відновлювати те, що було зруйноване. Ми перемагаємо головну мету терору – повертаємо людям нормальне життя", - продовжив лідер держави.
Він наголосив, що сьогодні "вперше в історії" світ має "чудову можливість стягнути компенсації за збитки з агресора, винного у неспровокованій і незаконній війні".
"Наприклад, світ надав нову оцінку збитків і потреб України - 411 мільярда доларів, щодня росія збільшує цей рахунок. У світі є російські активи різного типу, які покривають такий рівень збитків. Потенційні агресори світу зараз спостерігають, чи правильно ви вчините? Реально конфіскувати активи росіян, а також активи осіб, пов’язаних із правлячою елітою держави зла, конфіскувати та спрямувати, щоб життя в Україні відновилося. росія має відчути всю ціну своєї агресії", - підсумував він.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Світовий банк надасть Україні додаткові 200 млн доларів на відновлення енергетики.