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"россия должна почувствовать полную цену своей агрессии": Зеленский выступил на Весеннем собрании МВФ и Всемирного банка

"россия должна почувствовать полную цену своей агрессии": Зеленский выступил на Весеннем собрании МВФ и Всемирного банка

Киев • УНН

 • 821716 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Третьем круглом столе на уровне министров поддержки Украины во время Весеннего собрания МВФ и Всемирного банка, и подчеркнул, что россия "должна почувствовать полную цену своей агрессии". Он добавил, что тысячи объектов в Украине были разрушены в результате российской агрессии и призвал взыскать с государства-террориста компенсации за нанесенный ущерб, передает УНН.

Цитата

"Украина обязательно победит, это лишь вопрос времени, государство зла не должно иметь ни единого шанса... Целью террориста всегда является сломать жизнь. Если не причинить вред, это сделает сильным каждого агрессора, который ненавидит жизнь, независимо от того действует ли он как государство, как россия, или как террористическая группа, как на видео (с казнью украинского бойца, - ред.) - любому агрессору всегда нравится, когда он разрушает. Эти руины придется восстанавливать десятилетиями. Тысячи и тысячи объектов в Украине сейчас разрушены", - сказал Зеленский.

Детали

Президент отметил, что благодаря международным партнерам большая часть расходов на "поддержание нормальной жизни и обеспечения" в этом году будет покрыта. Однако, добавил он, основные потребности в строительстве остаются открытыми - "это ЖКХ, энергетика, транспорт, социально-гуманитарная сфера, коммунальное обслуживание".

Зеленский рассказал, что посетил прифронтовые районы и города, которые находятся на границе с россией.

"Мне больно видеть города и села, уничтоженные террором, я это чувствую, потому что они мои. Поэтому то, что мне впервые пришло в голову, как бороться с терроризмом - это восстанавливать то, что было разрушено. Мы побеждаем главную цель террора – возвращаем людям нормальную жизнь", - продолжил лидер государства.

Он подчеркнул, что сегодня "впервые в истории" мир имеет "прекрасную возможность взыскать компенсации за ущерб с агрессора, виновного в неспровоцированной и незаконной войне".

"Например, мир предоставил новую оценку убытков и потребностей Украины - 411 миллиарда долларов, ежедневно россия увеличивает этот счет. В мире есть российские активы разного типа, которые покрывают такой уровень убытков. Потенциальные агрессоры мира сейчас наблюдают, правильно ли вы поступите? Реально конфисковать активы россиян, а также активы лиц, связанных с правящей элитой государства зла, конфисковать и направить, чтобы жизнь в Украине восстановилась. россия должна почувствовать всю цену своей агрессии", - подытожил он.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Всемирный банк предоставит Украине дополнительные 200 млн долларов на восстановление энергетики.

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