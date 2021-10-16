Росія хоче побудувати п’ять шкіл в Узбекистані для "зміцнення позицій російської мови"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Росія планує побудувати в Узбекистані п’ять шкіл у рамках ініціативи “зміцнення позицій російської мови”, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на сьомому Всесвітньому конгресі російських співвітчизників, які живуть за кордоном, передає УНН.
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За його словами, Росія робить це заради зміцнення позиції російської мови, російської культури, в цілому “русского мира”. Він нагадав, що п’ять шкіл з повною програмою навчання за російською методологією побудують у Таджикистані, аналогічна програма готується для Узбекистану.
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“І от останнім часом нове вірменське керівництво виявило інтерес до того, щоб таку ж програму зробити для Вірменії. Ми зацікавлені в тому, щоб це в принципі стало таким модельним проєктом для всіх наших союзників і стратегічних партнерів”, — додав Лавров.
Доповнення
Угода між урядами Таджикистану та Росії про будівництво п’яти шкіл була підписана ще в квітні 2019 року, однак голова уряду Росії Михайло Мішустін підписав її лише у вересні 2021 року.
В Узбекистані російська мова не має офіційного статусу. Узбецька мова є державною разом із каракалпацькою. При цьому в Узбекистані налічується більше ніж 900 шкіл, де навчання ведеться російською. Також є російськомовні кафедри у вишах і російськомовні дитячі садки.