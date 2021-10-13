Столичні школярі вирішили "провчити" вчительку піснею про Бандеру. Флешмоб підхопили у Tik-Tok

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Учні київської школи вирішили “провчити” вчительку, яка за їх інформацією, є прихильницею “русского мира”, та прямо на уроці почали співати пісню українською мовою: "Батько наш — Бандера, Україна — мати". Відео розмістили у Tik-Tok.

@ploshenk #батьконашбандера #школа #саджавка ♬ оригинальный звук - Плошенко





Після того, як відео почало набирати обертів, вчителька відмовилася виходити на роботу, пишуть у соціальних мережах.

Флешмоб підтримали й інші школяри, та почали записувати схожі відео у своїх школах.

Зазначимо, що безліч відео у соцмережі Tik-Tok, на яких видно, як школярі співають народну пісню "Батько наш — Бандера, Україна — мати"можна знайти за хештегом #батьконашбандера.

Додамо

Раніше Вишневому на Київщині школярі заспівали гімн Росії та опублікували відео в соціальній мережі, яке набрало багато переглядів. Згодом вони записали вибачення та видалили ролик.

Також раніше повідомлялося, щоу Кам’янському (Дніпропетровська область) дівчина підпалила Державний прапор України, це зняли на відео. Поліція встановила її особу, вбачає у діях школярки ознаки наруги над державними символами.