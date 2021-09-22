15-річна школярка підпалила прапор України, це зняли на відео: за справу взялася поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. У Кам’янському Дніпропетровської області дівчина підпалила Державний прапор України, це зняли на відео. Поліція встановила її особу, вбачає у діях школярки ознаки наруги над державними символами. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МВС.
Деталі
21 вересня під час моніторингу мережі Інтернет поліцейськими міста Кам’янське було виявлено відео, на якому дівчина підпалює прапор України.
Відео з'явилося у низці Telegram-каналів. На відео чутно, як дівчину хтось поряд запитує, навіщо вона це робить, на що відповідь зі сміхом була, що "це не її прапор".
Цитата:
"Під час перевірки поліцейські встановили особу дівчини, нею виявилась 15-річна учениця однієї із шкіл міста Кам’янське. У діях неповнолітньої вбачаються ознаки злочину передбаченого ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України", - вказали правоохоронці.
За фактом наруги над державним символом вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.
До слова, виявилося, що дівчина відвідує місцеву модельну школу. Після розголосу у соцмережах там заявили, що виключили її після такого вчинку.
Додамо
В україні і раніше ставалися випадки, коли підлітки підпалювали прапор, справи навіть доходили до суду. До прикладу, на Донеччині судитимуть неповнолітнього, який підпалив український прапор.