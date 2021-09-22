15-річна школярка підпалила прапор України, це зняли на відео: за справу взялася поліція

Деталі

21 вересня під час моніторингу мережі Інтернет поліцейськими міста Кам’янське було виявлено відео, на якому дівчина підпалює прапор України.

Відео з'явилося у низці Telegram-каналів. На відео чутно, як дівчину хтось поряд запитує, навіщо вона це робить, на що відповідь зі сміхом була, що "це не її прапор".

Цитата:

"Під час перевірки поліцейські встановили особу дівчини, нею виявилась 15-річна учениця однієї із шкіл міста Кам’янське. У діях неповнолітньої вбачаються ознаки злочину передбаченого ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України", - вказали правоохоронці.

За фактом наруги над державним символом вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

До слова, виявилося, що дівчина відвідує місцеву модельну школу. Після розголосу у соцмережах там заявили, що виключили її після такого вчинку.

Додамо

В україні і раніше ставалися випадки, коли підлітки підпалювали прапор, справи навіть доходили до суду. До прикладу, на Донеччині судитимуть неповнолітнього, який підпалив український прапор.