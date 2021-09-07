На Донеччині судитимуть неповнолітнього, який підпалив український прапор
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Неповнолітнього маріупольця судитимуть за наругу над Державним Прапором. Хлопець у кущах неподалік загальноосвітньої школи знайшов прапор та підпалив його. Про це інформують у Донецькій обласній прокуратурі, пише УНН.
Деталі
За процесуального керівництва Лівобережної окружної прокуратури завершено досудове розслідування стосовно неповнолітнього мешканця м. Маріуполя, який обвинувачується у нарузі над державним символом (ч. 1 ст. 338 КК України).
Досудове розслідування встановило, що 7 серпня 2021 року 17-річний хлопець у кущах неподалік загальноосвітньої школи знайшов Державний Прапор України та підпалив його. Вказані протиправні дії правопорушник зняв на камеру мобільного телефону та виклав фото в одну з соціальних мереж.
Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.
Нагадаємо
Чоловік у Вінницькій області витер руки державним прапором - поліція відкрила справу.