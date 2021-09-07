На Донеччині судитимуть неповнолітнього, який підпалив український прапор

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За процесуального керівництва Лівобережної окружної прокуратури завершено досудове розслідування стосовно неповнолітнього мешканця м. Маріуполя, який обвинувачується у нарузі над державним символом (ч. 1 ст. 338 КК України).

Досудове розслідування встановило, що 7 серпня 2021 року 17-річний хлопець у кущах неподалік загальноосвітньої школи знайшов Державний Прапор України та підпалив його. Вказані протиправні дії правопорушник зняв на камеру мобільного телефону та виклав фото в одну з соціальних мереж.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

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