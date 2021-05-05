Чоловік у Вінницькій області витер руки державним прапором - поліція відкрила справу

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Деталі

За фактом розміщення в соціальній мережі інформації про те, що на території Меморіалу Слави у Тиврові невідомі особи забруднили Державний Прапор України, витерши об нього руки, відкрито кримінальне провадження за ознаками ст. 338 КК України (Наруга над державними символами).

Цитата

"Поліцейські встановили особу зловмисника – ним виявився раніше судимий мешканець села Пилява Вінницького району.
Наразі слідство з’ясовує усі обставини правопорушення та встановлює свідків події", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Такий злочин карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до трьох років.

Нагадаємо

У Харкові на території дитячого садка 14-річний харків’янин пошкодив Державний Прапор України.

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