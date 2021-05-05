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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 83520 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Мужчина в Винницкой области вытер руки государственным флагом - полиция открыла дело

Мужчина в Винницкой области вытер руки государственным флагом - полиция открыла дело

Киев  •  УНН

 • 25883 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. В Винницкой области мужчина вытер руки государственным флагом. Как сообщили в полиции Винницкой области, личность злоумышленника установили, открыто производство, передает УНН.

Детали

По факту размещения в социальной сети информации о том, что на территории Мемориала Славы в Тиврове неизвестные испачкали Государственный Флаг Украины, вытерев об него руки, открыто уголовное производство по ст. 338 УК Украины (Надругательство над государственными символами).

Цитата

"Полицейские установили личность злоумышленника - им оказался ранее судимый житель села Пилява Винницкого района.
Следствие выясняет все обстоятельства правонарушения и устанавливает свидетелей происшествия", - говорится в сообщении.

Добавим

Такое преступление наказывается штрафом от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет.

Напомним

В Харькове на территории детского сада 14-летний харьковчанин повредил Государственный Флаг Украины.

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