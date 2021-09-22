15-летняя школьница подожгла флаг Украины, это сняли на видео: за дело взялась полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. В Каменском Днепропетровской области девушка подожгла Государственный флаг Украины, это сняли на видео. Полиция установила ее личность, усматривает в действиях школьницы признаки надругательства над государственными символами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные МВД.
Детали
21 сентября во время мониторинга сети Интернет полицейскими города Каменское было обнаружено видео, на котором девушка поджигает флаг Украины.
Видео появилось в ряде Telegram-каналов. На видео слышно, как девушку кто-то рядом спрашивает, зачем она это делает, на что ответ со смехом был, что "это не ее флаг".
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"Во время проверки полицейские установили личность девушки, ею оказалась 15-летняя ученица одной из школ города Каменское. В действиях несовершеннолетней усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины", - указали правоохранители.
По факту надругательства над государственным символом решается вопрос об открытии уголовного производства.
К слову, оказалось, что девушка посещает местную модельную школу. После огласки в соцсетях там заявили, что исключили ее после такого поступка.
Добавим
В Украине по-прежнему относились случаи, когда подростки поджигали флаг, дела даже доходили до суда. К примеру, в Донецкой области будут судить несовершеннолетнего, который поджег украинский флаг.