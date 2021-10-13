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Столичные школьники решили "проучить" учительницу песней о Бандере. Флешмоб подхватили в Tik-Tok

Столичные школьники решили "проучить" учительницу песней о Бандере. Флешмоб подхватили в Tik-Tok

Киев  •  УНН

 • 51901 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. В одной из киевских школ ученики решили запустить флешмоб, чтобы проучить учительницу, которая показалась им "ватной", и начали петь песню о Бандере. Флешмоб набрал обороты, и украинские школьники начали создавать похожие видео в социальной сети Tik-Tok, передает УНН.

Детали

Ученики киевской школы решили "проучить" учительницу, которая по их информации, является сторонницей "русского мира", и прямо на уроке начали петь песню на украинском языке: "Отец наш - Бандера, Украина - мать". Видео разместили в Tik-Tok.

@ploshenk

# батьконашбандера # школа # пруд

♬ оригинальный звук - Плошенко



После того, как видео начало набирать обороты, учительница отказалась выходить на работу, пишут в социальных сетях.
Флешмоб поддержали и другие школьники, и начали записывать похожие видео в своих школах.

Отметим, что множество видео в соцсети Tik-Tok, на которых видно, как школьники поют народную песню "Отец наш - Бандера, Украина - мать" можно найти по хэштегу #батьконашбандера.

Добавим

Ранее в Вишневом Киевской области школьники спели гимн России и опубликовали видео в социальной сети, которое получило много просмотров. Впоследствии они записали извинения и удалили ролик.

Также ранее сообщалось, что в Каменском (Днепропетровская область) девушка подожгла Государственный флаг Украины, это сняли на видео. Полиция установила ее личность, видит в действиях школьницы признаки надругательства над государственными символами.

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