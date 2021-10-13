Столичные школьники решили "проучить" учительницу песней о Бандере. Флешмоб подхватили в Tik-Tok
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. В одной из киевских школ ученики решили запустить флешмоб, чтобы проучить учительницу, которая показалась им "ватной", и начали петь песню о Бандере. Флешмоб набрал обороты, и украинские школьники начали создавать похожие видео в социальной сети Tik-Tok, передает УНН.
Детали
Ученики киевской школы решили "проучить" учительницу, которая по их информации, является сторонницей "русского мира", и прямо на уроке начали петь песню на украинском языке: "Отец наш - Бандера, Украина - мать". Видео разместили в Tik-Tok.
# батьконашбандера # школа # пруд
# батьконашбандера # школа # пруд♬ оригинальный звук - Плошенко
После того, как видео начало набирать обороты, учительница отказалась выходить на работу, пишут в социальных сетях.
Флешмоб поддержали и другие школьники, и начали записывать похожие видео в своих школах.
Отметим, что множество видео в соцсети Tik-Tok, на которых видно, как школьники поют народную песню "Отец наш - Бандера, Украина - мать" можно найти по хэштегу #батьконашбандера.
Добавим
Ранее в Вишневом Киевской области школьники спели гимн России и опубликовали видео в социальной сети, которое получило много просмотров. Впоследствии они записали извинения и удалили ролик.
Также ранее сообщалось, что в Каменском (Днепропетровская область) девушка подожгла Государственный флаг Украины, это сняли на видео. Полиция установила ее личность, видит в действиях школьницы признаки надругательства над государственными символами.