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Россия хочет построить пять школ в Узбекистане для "укрепления позиций русского языка"

Россия хочет построить пять школ в Узбекистане для "укрепления позиций русского языка"

Киев  •  УНН

 • 18748 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Россия планирует построить в Узбекистане пять школ в рамках инициативы "укрепление позиций русского языка", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на седьмом Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом, передает УНН.

Цитата

По его словам, Россия делает это ради укрепления позиции русского языка, русской культуры, в целом “русского мира”. Он напомнил, что пять школ с полной программой обучения по российской методологии построят в Таджикистане, аналогичная программа готовится для Узбекистана.

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“И вот в последнее время новое армянское руководство проявило интерес к тому, чтобы такую же программу сделать для Армении. Мы заинтересованы в том, чтобы это в принципе стало таким модельным проектом для всех наших союзников и стратегических партнеров”, — добавил Лавров.

Дополнение

Соглашение между правительствами Таджикистана и России о строительстве пяти школ было подписано еще в апреле 2019 года, однако глава правительства России Михаил Мишустин подписал ее лишь в сентябре 2021 года.

В Узбекистане русский язык не имеет официального статуса. Узбекский язык является государственным вместе с Каракалпакской. При этом в Узбекистане насчитывается более 900 школ, где обучение ведется на русском. Также есть русскоязычные кафедры в вузах и русскоязычные детские сады.

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