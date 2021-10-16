Россия хочет построить пять школ в Узбекистане для "укрепления позиций русского языка"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Россия планирует построить в Узбекистане пять школ в рамках инициативы "укрепление позиций русского языка", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на седьмом Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом, передает УНН.
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По его словам, Россия делает это ради укрепления позиции русского языка, русской культуры, в целом “русского мира”. Он напомнил, что пять школ с полной программой обучения по российской методологии построят в Таджикистане, аналогичная программа готовится для Узбекистана.
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“И вот в последнее время новое армянское руководство проявило интерес к тому, чтобы такую же программу сделать для Армении. Мы заинтересованы в том, чтобы это в принципе стало таким модельным проектом для всех наших союзников и стратегических партнеров”, — добавил Лавров.
Дополнение
Соглашение между правительствами Таджикистана и России о строительстве пяти школ было подписано еще в апреле 2019 года, однако глава правительства России Михаил Мишустин подписал ее лишь в сентябре 2021 года.
В Узбекистане русский язык не имеет официального статуса. Узбекский язык является государственным вместе с Каракалпакской. При этом в Узбекистане насчитывается более 900 школ, где обучение ведется на русском. Также есть русскоязычные кафедры в вузах и русскоязычные детские сады.