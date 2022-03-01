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Росія готує провокацію для виправдання введення білоруських військ - розвідка

Росія готує провокацію для виправдання введення білоруських військ - розвідка

Київ • УНН

 • 234246 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Росія готує свідому провокацію для виправдання введення білоруських військ. Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони України, пише УНН.

Цитата

“За наявними розвідувальними даними зараз поблизу білорусько-українського кордону знаходяться білоруські танки у кількості близько 300 шт. Колона ще не перетнула кордон і чекає на маршруті м. Пінськ – Іванове – Драгічин (приблизно 30 км від Державного кордону України). Очікується, що Росія планує провести свідому провокацію, щоб виправдати заплановану атаку білоруських військ”, - повідомили у ГУР.

Раніше

Як писав УНН, раніше сьогодні Суспільне з посиланням на представника регіонального управління сил тероборони повідомило, що на Чернігівщину зайшли білоруські війська.

Додамо

Минулого тижня стало відомо, що самопроголошений уряд Республіки Білорусь може найближчим часом ухвалити рішення про участь Збройних сил РБ у війні, що веде Російська Федерація проти України. Це означатиме залучення всіх сил та засобів збройних сил Білорусі проти українських сил оборони.

Водночас самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив президента України Володимира Зеленського у тому, що російські війська не йтимуть з Білорусі.

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