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Россия готовит провокацию для оправдания ввода белорусских войск - разведка

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 марта. УНН. Россия готовит сознательную провокацию для оправдания ввода белорусских войск. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, пишет УНН.

Цитата

“По имеющимся разведывательным данным сейчас вблизи белорусско-украинской границы находятся белорусские танки в количестве около 300 шт. Колонна еще не пересекла границу и ждет на маршруте г. Пинск - Иваново - Драгичин (примерно 30 км от государственной границы Украины). Ожидается, что Россия планирует провести сознательную провокацию, чтобы оправдать запланированную атаку белорусских войск”, - сообщили в ГУР.

Ранее

Как писал УНН, ранее сегодня Суспильне со ссылкой на представителя регионального управления сил тероборони сообщило, что в Черниговскую область зашли белорусские войска.

Добавим

На прошлой неделе стало известно, что самопровозглашенное правительство Республики Беларусь может в ближайшее время принять решение об участии Вооруженных сил РБ в войне, что ведет Российская Федерация против Украины. Это будет означать привлечение всех сил и средств Вооруженных сил Беларуси против украинских сил обороны.

В то же время самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заверил президента Украины Владимира Зеленского в том, что российские войска не будут уходить из Беларуси.

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