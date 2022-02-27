Зеленський: Лукашенко запевнив, що російські війська не йтимуть з Білорусі в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив Президента України Володимира Зеленського у тому, що російські війська не йтимуть з Білорусі. Про це голова держави заявив у своєму відеозверненні, передає УНН
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“У мене відбулася телефонна розмова з Олександром Лукашенко. Ми не розмовляли з ним два роки, а сьогодні я говорив з ним довго та дуже предметно. Я пояснив йому детально неможливість нашого зіткнення. Я не хочу, щоб ракети, літаки, гвинтокрили летіли в Україну з Білорусі. Я не хочу, щоб йшли війська із Білорусі. І він мене запевнив у цьому”, - заявив Зеленський.
Деталі
Зеленський зазначив, що білоруський лідер Лукашенко звернувся до нього, щоб українська та російська делегації зустрілися на річці Прип’ять.
“Підкреслюю: без жодних умов. Скажу відверто: я не дуже вірю в результат цієї зустрічі, але нехай спробують. Щоб потім в жодного громадянина України не було жодного сумніву, що я, як Президент, не зміг зупинити війну, коли був маленький, але все ж таки, шанс”, - заявив гарант.
Додамо
Як стало відомо, Президент України Володимир Зеленський погодився на переговори з російською Стороною в Гомельській області.
Раніше Зеленський заявив, що переговори України і Росії на території Мінська не відбудуться. Цей майданчик вибрав не Мінськ і не Україна. Російська Федерація обстрілює наші землі з території Білорусі, що демонструє факт того, що "брати-білоруси" займають опозиційну сторону.