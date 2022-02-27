Зеленский: Лукашенко заверил, что российские войска не будут идти из Беларуси в Украину

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“У меня состоялся телефонный разговор с Александром Лукашенко. Мы не разговаривали с ним два года, а сегодня я говорил с ним долго и очень предметно. Я объяснил ему подробно невозможность нашего столкновения. Я не хочу, чтобы ракеты, самолеты, вертолеты летели в Украину из Беларуси. Я не хочу, чтобы шли войска из Беларуси. И он меня заверил в этом”, - заявил Зеленский.

Детали

Зеленский отметил, что белорусский лидер Лукашенко обратился к нему, чтобы украинская и российская делегации встретились на реке Припять.

“Подчеркиваю: безо всяких условий. Скажу откровенно: я не очень верю в исход этой встречи, но пусть попробуют. Чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было никакого сомнения, что я, как Президент, не смог остановить войну, когда был маленький, но все же, шанс”, - заявил гарант.

Добавим

Как стало известно, Президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры с российской стороной в Гомельской области.

Ранее Зеленский заявил, что переговоры Украины и России на территории Минска не состоятся. Эту площадку выбрал не Минск и не Украина. Российская Федерация обстреливает наши земли с территории Беларуси, что демонстрирует факт того, что "братья-белорусы" занимают оппозиционную сторону.