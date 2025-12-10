російський військовий літак Іл-76 розбився в Судані під час посадки: весь екіпаж загинув

У Судані під час спроби посадки розбився військовий транспортний літак Іл-76 російського виробництва. Весь екіпаж літака загинув, повідомляє УНН з посиланням на Al Arabiya.

Деталі

Інцидент стався ще 9 грудня неподалік міста Порт-Судан. Повідомляється, що повітряне судно зазнало аварії під час заходу на посадку на авіабазі Осман Дігна.

Місцева влада повідомляє, що ймовірною причиною падіння літака стала технічна несправність, яка призвела до різкої втрати висоти та подальшого вибуху літака.

Додатково

Літак Іл-76 є радянським і російським літаком важким військово-транспортним літаком, розроблений в ОКБ Іллюшина. Він може перевозити вантажі вагою до 40 тонн.

Швидкість: крейсерська швидкість становить 750-800 км/год, максимальна - 900 км/год. Дальність польоту: практична дальність польоту - до 4,2 тис. км. Екіпаж зазвичай складається з 6-7 осіб.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у росії впав військово-транспортний літак Ан-22, на борту якого були члени екіпажу. Інформація про місце падіння є різною: одні джерела повідомляють, що це сталось під москвою, інші стверджують, що у івановській області.